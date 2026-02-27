В Прикамье пропала группа из пяти туристов на снегоходах

Группа из пяти туристов на снегоходах перестала выходить на связь в Красновишерском округе в Прикамье. Об этом рассказало министерство территориальной безопасности Пермского края.

Отмечается, что группа не была зарегистрирована.

«Они выехали в район плато Кваркуш, Дом Иванова, и не вернулись на точку сбора в установленную дату. На связь не выходят», - указали в ведомстве.

Как пишет ТАСС, туристы самостоятельно выдвинулись из Уфы в деревню Золотанка, оставили машины и ушли в Избу Иванова на снегоходах.

По данным МЧС, путешественников ищут в районе Красновишерского муниципального округа, где была потеряна связь. К поискам привлекли 31 специалиста и 16 единиц техники.

Ранее в Египте трое россиян, прибывших из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх, отправились в Каир, перестали выходить на связь и не явились на обратный рейс. Позднее туристов нашли.

