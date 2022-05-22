«Верой и правдой служил «Зениту»». Уход Дзюбы не стал громом среди ясного неба

«Питер, спасибо за все!» – написал Артем Дзюба в своем Telegram-канале.

О том, что футболист действительно покидает клуб, также заявил генеральный директор ФК «Зенит» Александр Медведев в комментарии «Спорт-Экспрессу».

«Прощание — не инсценировка. Ждите заявление от клуба», — сказал Медведев.