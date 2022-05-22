«Верой и правдой служил «Зениту»». Уход Дзюбы не стал громом среди ясного неба
Спортсмены и спортивные чиновники отреагировали на уход форварда «Зенита» Артема Дзюбы из футбольного клуба.
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба объявил, что уходит из петербургского футбольного клуба после завершения сезона-2021/22 и попрощался в соцсетях. Форвард сине-бело-голубых разместил видеоролик, в котором снялся в костюме главного героя фильма «Дедпул». Он перечисли свои достижения в «Зените».
«Питер, спасибо за все!» – написал Артем Дзюба в своем Telegram-канале.
О том, что футболист действительно покидает клуб, также заявил генеральный директор ФК «Зенит» Александр Медведев в комментарии «Спорт-Экспрессу».
«Прощание — не инсценировка. Ждите заявление от клуба», — сказал Медведев.
Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович назвал решение футболиста о его уходе из клуба «Зенит» обоюдным и выразил уверенность в том, что Дзюба «был и остается хорошей боевой единицей» и продолжит свою карьеру.
«Он очень много сделал для «Зенита», завоевывал чемпионские титулы и Суперкубок. И на домашнем чемпионате мира внес серьезную лепту в успех нашей сборной. У него хорошая карьера, хотя и неоднозначная. Были всякие периоды в его жизни. Но он всегда доказывал, что не зря претендует на высокие титулы и место в футболе. Он молодец», — отметил Гершкович в комментарии RT.
Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин прокомментировал ТАСС уход нападающего Артема Дзюбы из «Зенита».
«Наверное, надо сказать спасибо, он верой и правдой служил «Зениту» много лет, много сделал для того, чтобы они были чемпионами. Это хороший отрезок его футбольной жизни, который он прошел. Так бывает, что заканчивается карьера в одной команде, вполне возможно, что он еще поиграет в другом клубе», — выразил уверенность Семин.
Бывший игрок ФК «Зенит» Александр Горшков предположил, кто может заменить Артема Дзюбу на поле в составе «Зенита» в интервью «Чемпионату».
«В «Зените» конкуренция всегда была на высоком уровне. Есть Юри Альберто, есть Иван Сергеев. Думаю, что появится еще кто-то в составе, так как Дзюба покинул клуб. Много кто уходил из клуба по причине высокой конкуренции или возраста, но клуб не останавливается, идет дальше. Поэтому, думаю, замена Дзюбе найдется», — отметил Горшков.
ФК «Зенит» поблагодарил Дзюбу за годы, проведенные им в клубе и раскрыл планы футболиста на будущее.
«Зенит» благодарит Артема Дзюбу за годы, проведенные в Петербурге. Нападающий продолжит карьеру в новом клубе. Футбольный клуб «Зенит» благодарит Артема Дзюбу за яркую игру, невероятную самоотдачу, за голы, передачи, рекорды и за наши общие победы! Спасибо за всё, Артем!» — говорится в заявлении клуба в официальном Telegram-канале «Зенита».
Дзюба в ФК «Зенит» играет с июля 2015 года. На его счету 249 матчей проведенных в составе команды, 108 голов и 70 результативных передач. Нападающий вместе с командой четыре раза становился чемпионом России.
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