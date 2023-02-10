Роналду забил второй гол за «Аль-Наср»

Футболист Криштиану Роналду, нападающий «Аль-Насра», отличился в матче 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Вехда», сообщает RT.

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Он оформил покер (21, 40, 51, 61-я минуты). Третий гол Роналду забил с пенальти. Встреча в Мекке завершилась со счетом 4:0.

«Аль-Наср» набрал 37 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата.

Ранее стало известно, что Роналду может получить месячную дисквалификацию от УЕФА из-за дела о финансовых махинациях «Ювентуса».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:СпортФутболистыКриштиану Роналду
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