Роналду забил второй гол за «Аль-Наср»
10 февраля 202302:02
Футболист Криштиану Роналду, нападающий «Аль-Насра», отличился в матче 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Вехда», сообщает RT.
Он оформил покер (21, 40, 51, 61-я минуты). Третий гол Роналду забил с пенальти. Встреча в Мекке завершилась со счетом 4:0.
«Аль-Наср» набрал 37 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата.
Ранее стало известно, что Роналду может получить месячную дисквалификацию от УЕФА из-за дела о финансовых махинациях «Ювентуса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+12 301 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+8 685 / сут.
- Роналду забил второй гол за «Аль-Наср»
- В Бельгии обучат украинских солдат управлять подводными дронами
- На Украине в очередной раз подорожали продукты
- Сменивший Россию на США внук Пугачевой взял псевдоним
- «Роскосмос» показал последствия землетрясения в Турции
- Евросоюз «потерял» замороженные российские активы
- Количество погибших при обрушении дома в Новосибирске возросло до 13
- Родственники погибших в новых регионах волонтеров получат выплаты
- Метрополитен-музей переименовал «Русскую танцовщицу» после требования украинских активистов
- Bloomberg: Китай нарастил импорт российской нефти
9 февраля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru