Футболки Месси проданы на Sotheby's за $7,8 млн

Шесть футболок футболиста сборной Аргентины Лионеля Месси с ЧМ-2022 в Катаре проданы в Нью-Йорке на Sotheby's за $7,8 млн, сообщают «Известия» со ссылкой на сайт аукциона.

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Футболки стали самыми дорогими спортивными памятными вещами в 2023 году. Они символизируют пик карьеры спортсмена. Из описания лота следует, что футболки будут служить напоминанием о величии Месси и о следе, который он оставил в истории футбола.

Ранее Месси был признан спортсменом года по версии Time, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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