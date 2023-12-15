Футболки Месси проданы на Sotheby's за $7,8 млн
15 декабря 202303:02
Шесть футболок футболиста сборной Аргентины Лионеля Месси с ЧМ-2022 в Катаре проданы в Нью-Йорке на Sotheby's за $7,8 млн, сообщают «Известия» со ссылкой на сайт аукциона.
Футболки стали самыми дорогими спортивными памятными вещами в 2023 году. Они символизируют пик карьеры спортсмена. Из описания лота следует, что футболки будут служить напоминанием о величии Месси и о следе, который он оставил в истории футбола.
Ранее Месси был признан спортсменом года по версии Time, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru