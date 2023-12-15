Футболки Месси проданы на Sotheby's за $7,8 млн

Футболки стали самыми дорогими спортивными памятными вещами в 2023 году. Они символизируют пик карьеры спортсмена. Из описания лота следует, что футболки будут служить напоминанием о величии Месси и о следе, который он оставил в истории футбола.

Ранее Месси был признан спортсменом года по версии Time, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

