Месси признан спортсменом года по версии Time

В прошлом году он привел национальную команду своей страны к титулу чемпионов мира в Катаре, став лучшим игроком турнира. В этом году аргентинец перешел в американский клуб и выиграл с ним Кубок лиг. Он также выиграл чемпионат Франции со своим прежним клубом ПСЖ.

Ранее Лионеля Месси назвали лучшим футболистом XXI века по версии FourFourTwo, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

