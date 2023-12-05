Месси признан спортсменом года по версии Time

Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси признан спортсменом года по версии журнала Time.

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В прошлом году он привел национальную команду своей страны к титулу чемпионов мира в Катаре, став лучшим игроком турнира. В этом году аргентинец перешел в американский клуб и выиграл с ним Кубок лиг. Он также выиграл чемпионат Франции со своим прежним клубом ПСЖ.

Ранее Лионеля Месси назвали лучшим футболистом XXI века по версии FourFourTwo, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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