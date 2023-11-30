СМИ: Месси отказался принимать участие в шоу из-за экс-игрока «Ливерпуля»

Аргентинский нападающий Лионель Месси отказался от участия в спортивном шоу телеканала CBS Sports, сообщает Daily Mail.

Издание FourFourTwo назвало Месси лучшим футболистом XXI века

Издание ссылается телеведущую Кейт Эбдо, по словам которой, восьмикратный обладатель «Золотого мяча» отклонил предложение присоединиться к трансляции из-за экс-футболиста «Ливерпуля» Джейми Каррагера.

Эбдо напомнила, что ранее бывший игрок «красных» раскритиковал аргентинца за переход из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен», за что Месси якобы назвал его «ослом».

«Очевидно, Лионель Месси не будет участвовать в каких-либо телевизионных шоу, в которых участвует Джейми Каррагер», - резюмировали присутствующие в студии.

Ранее нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что намерен продолжать спортивную карьеру, пока не почувствует, что «больше не может», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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