СМИ: Месси отказался принимать участие в шоу из-за экс-игрока «Ливерпуля»

Издание ссылается телеведущую Кейт Эбдо, по словам которой, восьмикратный обладатель «Золотого мяча» отклонил предложение присоединиться к трансляции из-за экс-футболиста «Ливерпуля» Джейми Каррагера.

Эбдо напомнила, что ранее бывший игрок «красных» раскритиковал аргентинца за переход из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен», за что Месси якобы назвал его «ослом».

«Очевидно, Лионель Месси не будет участвовать в каких-либо телевизионных шоу, в которых участвует Джейми Каррагер», - резюмировали присутствующие в студии.

Ранее нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что намерен продолжать спортивную карьеру, пока не почувствует, что «больше не может», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

