Футболисты «Спартака» согласились на снижение зарплат из-за коронавируса

Игроки московского «Спартака» приняли решение отказаться от части зарплаты из-за введенного в Москве режима самоизоляции и приостановки тренировок. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Там отмечается, что игроки основного состава ФК пошли на этот шаг после обсуждения вопроса с руководством клуба. Они будут получать на 40% меньше до возобновления тренировочного процесса.

Ранее стало известно, что игроки “Спартака” ушли на карантин, откуда их планируется вернуть не раньше 4 мая, отмечают argumenti.ru

Напомним, пауза в футбольных чемпионатах, которая была взята из-за пандемии коронавируса, ударила по бюджетам многих клубов мира. По этой причине игроки ряда команд согласились на снижение зарплат. В частности, футболисты испанской "Барселоны" не только отказались от 70% зарплат, но еще и организовали взносы для персонал клуба, чтобы таким образом дать ему возможность получать 100-процентные зарплаты.