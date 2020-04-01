Футболисты «Спартака» согласились на снижение зарплат из-за коронавируса
Игроки московского «Спартака» приняли решение отказаться от части зарплаты из-за введенного в Москве режима самоизоляции и приостановки тренировок. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Там отмечается, что игроки основного состава ФК пошли на этот шаг после обсуждения вопроса с руководством клуба. Они будут получать на 40% меньше до возобновления тренировочного процесса.
Ранее стало известно, что игроки “Спартака” ушли на карантин, откуда их планируется вернуть не раньше 4 мая, отмечают argumenti.ru
Напомним, пауза в футбольных чемпионатах, которая была взята из-за пандемии коронавируса, ударила по бюджетам многих клубов мира. По этой причине игроки ряда команд согласились на снижение зарплат. В частности, футболисты испанской "Барселоны" не только отказались от 70% зарплат, но еще и организовали взносы для персонал клуба, чтобы таким образом дать ему возможность получать 100-процентные зарплаты.
Ранее НСН писала, что ФК «Ювентус» может продать нападающего Криштиану Роналду из-за финансовых проблем, связанных с пандемией COVID-19. Об этом пишет A Bola. По информации других СМИ, итальянский клуб рассматривает три варианта выхода из кризиса. Во-первых, Роналду могут продать в другой клуб. Сумма трансфера игрока оценивается в €70 млн. Другим вариантом может стать продление контракта на один год, однако зарплата португальца будет существенно сокращена. И наконец, третий вариант: Криштиану Роналду останется в «Ювентусе» до 2022 года – тогда заканчивается срок его действующего соглашения, отмечает Свободная пресса.
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