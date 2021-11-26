Футболисты почтят память погибших на шахте в Кузбассе
Матчи 16-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) начнутся с минуты молчания в память о погибших на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, сообщает пресс-служба лиги.
«Российская Премьер-Лига соболезнует родным и близким погибших», — отметили в пресс-службе.
Ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв объявил трёхдневный траур после трагедии на шахте «Листвяжная», сообщает RT.
Взрыв и задымление на шахте в Кемеровской области произошли утром 25 ноября. В результате погибли 52 человека. В числе жертв трагедии также горноспасатели, которые будут посмертно награждены орденами Мужества.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,5 млн+34 690 / сут.
Умерли
270 тыс.+1 235 / сут.
Выздоровели
8,2 млн+36 145 / сут.
- Зеленский признал, что вероятность войны с Россией существует
- Телеграм: Экскурсия в морг и наследство Чубайса
- Академики РАН попросили Путина вмешаться в дело ректора «Шанинки»
- Захарова: Для решения ситуации в Донбассе есть только путь переговоров
- Евросоюз намерен запретить авиасообщение с государствами юга Африки
- Футболисты почтят память погибших на шахте в Кузбассе
- Мурашко оценил комбинацию «Спутника V» и «Спутника Лайт»
- В Калининграде задержали депутата КПРФ
- Суд в Казани рассмотрит дела участников несогласованной акции против QR-кодов
- Голикова поручила Минобрнауки выявлять случаи антиобщественного поведения студентов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru