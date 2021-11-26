Футболисты почтят память погибших на шахте в Кузбассе

Матчи 16-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) начнутся с минуты молчания в память о погибших на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, сообщает пресс-служба лиги.

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«Российская Премьер-Лига соболезнует родным и близким погибших», — отметили в пресс-службе.

Ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв объявил трёхдневный траур после трагедии на шахте «Листвяжная», сообщает RT.

Взрыв и задымление на шахте в Кемеровской области произошли утром 25 ноября. В результате погибли 52 человека. В числе жертв трагедии также горноспасатели, которые будут посмертно награждены орденами Мужества.

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ФОТО: РИА Новости
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