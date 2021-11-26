Расследованием дела о ЧП на шахте в Кузбассе займется центральный аппарат СК
Два уголовных дела по факту происшествия на шахте в Кузбассе объединены в одно, расследованием займется центральный аппарат Следственного комитета. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Выводы о причинах произошедшего будут сделаны только после тщательного анализа всех данных. Следователи будут допрашивать свидетелей и инженерно-технических работников.
25 ноября около 04:30 утра по московскому времени в шахте «Листвяжная» произошло задымление. В момент происшествия под землей находились 285 человек. Большинство из них удалось эвакуировать, но часть рабочих осталась в дальних штреках шахты. По последним данным, 52 человека погибли, 57 - пострадали. На месте происшествия ведутся спасательные работы.
В Кузбассе объявлен трехдневный траур.
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