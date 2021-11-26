Расследованием дела о ЧП на шахте в Кузбассе займется центральный аппарат СК

Два уголовных дела по факту происшествия на шахте в Кузбассе объединены в одно, расследованием займется центральный аппарат Следственного комитета. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Выводы о причинах произошедшего будут сделаны только после тщательного анализа всех данных. Следователи будут допрашивать свидетелей и инженерно-технических работников.