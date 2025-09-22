В аэропорту Ярославля временно ограничили полеты
В аэропорту Ярославля (Туношна) вечером 22 сентября вновь ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
По его словам, меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Аналогичные ограничения действовали в аэропорту утром того же дня.
Аэропорт Туношна расположен в 17 километрах от Ярославля и обслуживает внутренние и международные рейсы.
В последние месяцы воздушная гавань неоднократно вводила краткосрочные ограничения движения из-за угрозы атак беспилотников, передает «Радиоточка НСН».
