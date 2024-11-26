Кустурица также выразил сожаление, что культурное сотрудничество между Россией и Сербией остается недостаточно активным, несмотря на близость традиций и менталитета жителей двух стран.

Эмир Кустурица — известный сербский режиссер, лауреат Каннского кинофестиваля, музыкант и общественный деятель. Он неоднократно высказывал симпатию к России и активно сотрудничал с российскими культурными проектами, передает «Радиоточка НСН».