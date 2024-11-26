Эмир Кустурица намерен получить российское гражданство

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица заявил о намерении получить гражданство России, сообщает издание «Москва-24».

В интервью телеканалу он отметил, что уже считает себя россиянином, а получение паспорта позволит реализовать новые творческие проекты.

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Кустурица также выразил сожаление, что культурное сотрудничество между Россией и Сербией остается недостаточно активным, несмотря на близость традиций и менталитета жителей двух стран.

Эмир Кустурица — известный сербский режиссер, лауреат Каннского кинофестиваля, музыкант и общественный деятель. Он неоднократно высказывал симпатию к России и активно сотрудничал с российскими культурными проектами, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Пятаков
ТЕГИ:Гражданство РФЭмир Кустурица

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