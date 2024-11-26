Эмир Кустурица намерен получить российское гражданство
Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица заявил о намерении получить гражданство России, сообщает издание «Москва-24».
В интервью телеканалу он отметил, что уже считает себя россиянином, а получение паспорта позволит реализовать новые творческие проекты.
Кустурица также выразил сожаление, что культурное сотрудничество между Россией и Сербией остается недостаточно активным, несмотря на близость традиций и менталитета жителей двух стран.
Эмир Кустурица — известный сербский режиссер, лауреат Каннского кинофестиваля, музыкант и общественный деятель. Он неоднократно высказывал симпатию к России и активно сотрудничал с российскими культурными проектами, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: ЕС может предложить 16-й пакет антироссийских санкций в январе
- Билли Новик вручил премию «Все цвета джаза» певице Fantine как музыканту года
- В Санкт-Петербурге прокуратура проверяет пожар на ледоколе
- Эмир Кустурица намерен получить российское гражданство
- G7 готовит новые санкции против России и помощь Украине
- Великобритания пообещала ответить на высылку своего дипломата из России
- Минобороны: Система ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
- Стилист Лисовец вручил премию проекту «Джаз на воде» за лучшее мероприятие года
- СМИ: Обвиняемый в многомиллионной взятке чиновник отправился на СВО
- НАТО призвала предоставить Украине ракеты средней дальности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru