Футболиста Широкова отстранили от работы на ТВ за избиение судьи

Бывший футболист сборной России Роман Широков отстранен от работы на телеканале «Матч ТВ», следует из телеграм-канала генерального продюсера телеканала Тины Канделаки.

Адвокат рассказал, возбудят ли против Широкова уголовное дело

«Я в принципе не приемлю нaсилие и считaю, что спортсмены должны держaть себя в рукaх во всех случaях без исключения. Достaточно уже было эпизодов, когдa тaкие поступки приводили к тяжёлым последствиям. Нaдеюсь, что Ромaн возместит причиненный судье ущерб и сделaет единственно возможный вывод из этой истории. Ну a отстрaнение от эфиров «Мaтч ТВ» — неизбежное последствие тaкого проступкa», - нaписaлa онa.

Ранее сообщалось, что Широков извинился перед арбитром, на которого набросился после показанной ему красной карточки. Широков сначала ударил его рукой в лицо, а после еще ногой, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
ТЕГИ:Футбол
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