Адвокат рассказал, возбудят ли против Широкова уголовное дело
Адвокат Тимур Маршани заявил НСН, что ни прокуратуре, ни правоохранительным органам не стоит педалировать произошедший на футбольном поле конфликт.
Экс-игрок сборной России по футболу Роман Широков принес извинения судье Никите Данченкову, которого избил во время любительского матча.
«Надеюсь, Никита как можно скорее вернётся в строй. Также хочу извиниться перед организаторами турнира, своими партнёрами по команде "Матч ТВ" и зрителями», — написал футболист в своем аккаунте в «Инстаграме».
Адвокат Тимур Маршани в беседе с НСН предположил, какие последствия может иметь инцидент.
«Травмы были незначительным, извинения были принесены, компромисс был достигнут, люди пришли к договоренностям, то возбуждения уголовного дела не будет, если, конечно, раскачиванием этого дела не займется прокуратура. Но ни прокуратуре, ни правоохранителям нет необходимости педалировать ситуацию», - сказал юрист.
Сам арбитр Данченко сообщил, что чувствует себя хорошо, но провел много часов в травмпункте, где ему наложили несколько швов.
«Самое главное, что вроде со мной всё нормально. Как говорится, что не убьёт тебя — сделает сильнее. Поэтому продолжаем идти дальше и продолжаем работать», - написал Данченко. О каких-то воспитательных или репрессивных мерах по отношению к Широкову судья не упомянул.
«Если по степени тяжести вред здоровью не причинялся, но у потерпевшего образовались ссадины, ушибы, гематомы, то речь может идти о банальном хулиганстве. Либо же будет квалифицироваться как грубое нарушение общественного порядка, это 212 статья Уголовного кодекса. Либо это мелкое хулиганство, в зависимости от того, как квалифицируют это правоохранительные органы», - дал свое заключение Тимур Маршани.
Надо добавить, что характер у Широков нередко вступает в конфликты с журналистами и другими футболистами. Так его бывший партнер по «Зениту» голкипер Вячеслав Малафеев признался, что после некорректной критики в его адрес больше с Широковым общаться не будет.
У Широкова также была серия конфликтов с болельщиками, драка с футболистом Денисом Глушаковым, где случайно «прилетело» другому игроку Павлу Мамаеву. Кстати, его адвокат Игорь Бушманов заявил, что готов защищать Широкова, если уголовное дело все же возбудят.
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