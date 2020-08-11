Адвокат рассказал, возбудят ли против Широкова уголовное дело

Экс-игрок сборной России по футболу Роман Широков принес извинения судье Никите Данченкову, которого избил во время любительского матча.

«Надеюсь, Никита как можно скорее вернётся в строй. Также хочу извиниться перед организаторами турнира, своими партнёрами по команде "Матч ТВ" и зрителями», — написал футболист в своем аккаунте в «Инстаграме».

Адвокат Тимур Маршани в беседе с НСН предположил, какие последствия может иметь инцидент.

«Травмы были незначительным, извинения были принесены, компромисс был достигнут, люди пришли к договоренностям, то возбуждения уголовного дела не будет, если, конечно, раскачиванием этого дела не займется прокуратура. Но ни прокуратуре, ни правоохранителям нет необходимости педалировать ситуацию», - сказал юрист.