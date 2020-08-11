Роман Широков извинился перед избитым судьей

Бывший футболист сборной России Роман Широков извинился перед арбитром, на которого набросился после показанной ему красной карточки. Широков сначала ударил его рукой в лицо, а после еще ногой.

«По итогам вчерашнего матча и инцидента в нем хотел бы выразить искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок … Также хочу извиниться перед организаторами турнира, своими партнерами по команде Матч ТВ и зрителями», - написал Широков в своем аккаунте в Instagram.

Как пишет РЕН-ТВ, сам арбитр Никита Данченко сообщил, что чувствует себя хорошо, но провел много часов в травмпункте, где ему наложили несколько швов.