Роман Широков извинился перед избитым судьей

Бывший футболист сборной России Роман Широков извинился перед арбитром, на которого набросился после показанной ему красной карточки. Широков сначала ударил его рукой в лицо, а после еще ногой.

«По итогам вчерашнего матча и инцидента в нем хотел бы выразить искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок … Также хочу извиниться перед организаторами турнира, своими партнерами по команде Матч ТВ и зрителями», - написал Широков в своем аккаунте в Instagram.

Как пишет РЕН-ТВ, сам арбитр Никита Данченко сообщил, что чувствует себя хорошо, но провел много часов в травмпункте, где ему наложили несколько швов.

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Напомним, хулиганское поведение футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева привело их на скамью подсудимых и в итоге – за решетку.

Генеральный продюсер телеканала «Матч-ТВ» Тина Канделаки в интервью НСН напомнила, что известная фамилия не станет «защитой» от судебных разбирательств.

«Мы много лет знали, что известные футболисты бывают вспыльчивыми, страдают от звездной болезни и считают, что деньги исправляют любые ошибки. Публичность несет повышенную ответственность. Об этом футболисты на какое-то время забыли», - резюмировала Канделаки.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
ТЕГИ:ИзбиениеСудьяРоман Широков
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