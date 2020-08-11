Роман Широков извинился перед избитым судьей
Бывший футболист сборной России Роман Широков извинился перед арбитром, на которого набросился после показанной ему красной карточки. Широков сначала ударил его рукой в лицо, а после еще ногой.
«По итогам вчерашнего матча и инцидента в нем хотел бы выразить искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок … Также хочу извиниться перед организаторами турнира, своими партнерами по команде Матч ТВ и зрителями», - написал Широков в своем аккаунте в Instagram.
Как пишет РЕН-ТВ, сам арбитр Никита Данченко сообщил, что чувствует себя хорошо, но провел много часов в травмпункте, где ему наложили несколько швов.
Напомним, хулиганское поведение футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева привело их на скамью подсудимых и в итоге – за решетку.
Генеральный продюсер телеканала «Матч-ТВ» Тина Канделаки в интервью НСН напомнила, что известная фамилия не станет «защитой» от судебных разбирательств.
«Мы много лет знали, что известные футболисты бывают вспыльчивыми, страдают от звездной болезни и считают, что деньги исправляют любые ошибки. Публичность несет повышенную ответственность. Об этом футболисты на какое-то время забыли», - резюмировала Канделаки.
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