Футболиста Поля Погба дисквалифицировали на четыре года
Полузащитник сборной Франции и туринского «Ювентуса» Поль Погба дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает La Repubblica.
По данным издания, у футболиста в августе 2023 года была взята проба на тестостерон, которая показала превышение допустимых значений. По словам Погба, запрещенный препарат попал в его организм случайно.
За свою карьеру француз выиграл золото чемпионата мира-2018 в России и Лигу наций УЕФА-2021 в составе сборной Франции. С «Ювентусом» он четыре раза выиграл чемпионат Италии, три раза – Суперкубок Италии, два раза – Кубок Италии. Кроме того, он – победитель Лиги Европы УЕФА в составе английского «Манчестер Юнайтед».
Ранее бывшую первую ракетку мира Симону Халеп дисквалифицировали на четыре года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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