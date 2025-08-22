Чемезов: «Ростех» не зарабатывает на СВО

Госкорпорация «Ростех» не зарабатывает на специальной военной операции, а обеспечивает фронт. Об этом заявил глава организации Сергей Чемезов в интервью РИА Новости.

Он отметил, что с начала СВО ряд международных компаний в разы увеличили рентабельность. Однако «Ростех» в силу своих задач за это время потерял маржинальность, уменьшил капитализацию.

«То есть не заработал на СВО, зато каждый день решает огромнейшую государственную задачу, обеспечивая фронт самым необходимым», —подчеркнул Чемезов.

По его словам, госкорпорация прежде всего несет ответственность перед страной, во вторую очередь это «про экономику, прибыль и выручку». Как указал Чемезов, «Ростех» - градообразующая компания, что всегда предполагает дополнительные обязательства. Кроме того, больших постоянных вложений требуют темп и объем задач организации.

Ранее Сергей Чемезов рассказал о большом интересе иностранных партнеров к российскому истребителю Су-57, по его словам, уже есть конкретные заказчики, пишет Ura.ru.

