Чемезов: «Ростех» не зарабатывает на СВО
Госкорпорация «Ростех» не зарабатывает на специальной военной операции, а обеспечивает фронт. Об этом заявил глава организации Сергей Чемезов в интервью РИА Новости.
Он отметил, что с начала СВО ряд международных компаний в разы увеличили рентабельность. Однако «Ростех» в силу своих задач за это время потерял маржинальность, уменьшил капитализацию.
«То есть не заработал на СВО, зато каждый день решает огромнейшую государственную задачу, обеспечивая фронт самым необходимым», —подчеркнул Чемезов.
По его словам, госкорпорация прежде всего несет ответственность перед страной, во вторую очередь это «про экономику, прибыль и выручку». Как указал Чемезов, «Ростех» - градообразующая компания, что всегда предполагает дополнительные обязательства. Кроме того, больших постоянных вложений требуют темп и объем задач организации.
Ранее Сергей Чемезов рассказал о большом интересе иностранных партнеров к российскому истребителю Су-57, по его словам, уже есть конкретные заказчики, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: США могут применить БПЛА для обеспечения гарантий безопасности Украине
- Белый дом анонсировал заявление Трампа
- В Курской области сгорели пять грузовых автомобилей
- Трещина и «выкрутасы Зеленского»: Европа и Украина отвергли российские инициативы
- Россиянка Шнайдер вышла в полуфинал турнира WTA в Мексике
- Чемезов: «Ростех» не зарабатывает на СВО
- Над восемью регионами России сбили 54 БПЛА
- На саммит ШОС в Китае прибудут лидеры более 20 стран
- В Чили объявили угрозу цунами из-за землетрясения в проливе Дрейка
- СМИ: Переговоры по Украине дали трещину из-за требования Москвы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru