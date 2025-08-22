Над восемью регионами России сбили 54 БПЛА

Более 50 беспилотников ВСУ самолетного типа нейтрализовали над Россией в течение прошедшей ночи. Об этом заявили в Минобороны.

«С 23.00 мск 21 августа до 7.00 мск 22 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 54 украинских беспилотных летательных аппарата», — отмечается в сообщении.

Так, 19 дронов ликвидировали в Брянской области, 11 – в Волгоградской, восемь – в Ростовской, семь – в Воронежской. Кроме того, по три беспилотника сбили над Белгородской и Орловской областями, два – над Курской, еще один – над Крымом.

Ранее стало известно, что атаку БПЛА отразили в Миллеровском, Тарасовском и Каменском районах Ростовской области, пишет Ura.ru.

