Над восемью регионами России сбили 54 БПЛА
Более 50 беспилотников ВСУ самолетного типа нейтрализовали над Россией в течение прошедшей ночи. Об этом заявили в Минобороны.
«С 23.00 мск 21 августа до 7.00 мск 22 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 54 украинских беспилотных летательных аппарата», — отмечается в сообщении.
Так, 19 дронов ликвидировали в Брянской области, 11 – в Волгоградской, восемь – в Ростовской, семь – в Воронежской. Кроме того, по три беспилотника сбили над Белгородской и Орловской областями, два – над Курской, еще один – над Крымом.
Ранее стало известно, что атаку БПЛА отразили в Миллеровском, Тарасовском и Каменском районах Ростовской области, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Чемезов: «Ростех» не зарабатывает на СВО
- Над восемью регионами России сбили 54 БПЛА
- На саммит ШОС в Китае прибудут лидеры более 20 стран
- В Чили объявили угрозу цунами из-за землетрясения в проливе Дрейка
- СМИ: Переговоры по Украине дали трещину из-за требования Москвы
- Названа средняя пенсия госслужащих в РФ
- Главком ВСУ Сырский не сможет навестить болеющего отца в России
- СМИ: Трамп может начать военную операцию в Венесуэле
- США ограничили обмен разведданными по Украине с союзниками
- Алиев заявил о подготовке к войне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru