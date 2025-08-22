В Чили объявили угрозу цунами из-за землетрясения в проливе Дрейка

Угрозу цунами объявили в Чили на фоне землетрясения в проливе Дрейка. Об этом сообщила Гидрографическая и океаническая служба ВМФ страны (SHOA).

Землетрясение в проливе Дрейка магнитудой 8,0 произошло в пятницу между Южной Америкой и Антарктидой. Позже Геологическая служба США понизила магнитуду сейсмособытия до 7,5. Эпицентр землетрясения находился в 706 км к северо-западу от города Толуин на аргентинском острове Огненная Земля. Очаг располагался на глубине 10,8 км.

«Присутствует угроза цунами для побережья Чили», - подчеркнули в SHOA.

Ведомство призвало чилийцев покинуть побережье на фоне угрозы.

Ранее подземные толчки магнитудой 5,0 зарегистрировали в Тихом океане у берегов Камчатки, пишет 360.ru.

