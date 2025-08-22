На саммит ШОС в Китае прибудут лидеры более 20 стран

Более 20 иностранных лидеров и представители международных организаций примут участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Китае. Об этом сообщил помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь.

«Председатель КНР Си Цзиньпин соберется с более чем 20 иностранными лидерами и главами 10 международных организаций у берегов реки Хайхэ», — рассказал он на пресс-конференции.

На саммит пригласили в том числе лидеров России, Белоруссии, Индии, Ирана, Турции, Пакистана, Азербайджана, Армении, Мальдив, Непала, Индонезии, Вьетнама. Политики обсудят успешный опыт ШОС, направление развития объединения и достигнут консенсуса по вопросам сотрудничества в рамках организации.

Саммит ШОС состоится в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Ранее в Китае прошло заседание совета министров иностранных дел стран организации, пишет 360.ru.

