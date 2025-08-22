На саммит ШОС в Китае прибудут лидеры более 20 стран
Более 20 иностранных лидеров и представители международных организаций примут участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Китае. Об этом сообщил помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь.
«Председатель КНР Си Цзиньпин соберется с более чем 20 иностранными лидерами и главами 10 международных организаций у берегов реки Хайхэ», — рассказал он на пресс-конференции.
На саммит пригласили в том числе лидеров России, Белоруссии, Индии, Ирана, Турции, Пакистана, Азербайджана, Армении, Мальдив, Непала, Индонезии, Вьетнама. Политики обсудят успешный опыт ШОС, направление развития объединения и достигнут консенсуса по вопросам сотрудничества в рамках организации.
Саммит ШОС состоится в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Ранее в Китае прошло заседание совета министров иностранных дел стран организации, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Чемезов: «Ростех» не зарабатывает на СВО
- Над восемью регионами России сбили 54 БПЛА
- На саммит ШОС в Китае прибудут лидеры более 20 стран
- В Чили объявили угрозу цунами из-за землетрясения в проливе Дрейка
- СМИ: Переговоры по Украине дали трещину из-за требования Москвы
- Названа средняя пенсия госслужащих в РФ
- Главком ВСУ Сырский не сможет навестить болеющего отца в России
- СМИ: Трамп может начать военную операцию в Венесуэле
- США ограничили обмен разведданными по Украине с союзниками
- Алиев заявил о подготовке к войне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru