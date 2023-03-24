Футболист Зинченко пообещал забыть Россию
Один из самых известных украинских футболистов Александр Зинченко заявил, что не хочет вспоминать о том, как он играл в России.
«После начала спецоперации я не хочу ничего слышать о времени, проведённом там. Я не хочу ничего слышать об этой стране», - сказал футболист лондонского «Арсенала» в интервью Daily Mail. При этом он отметил, что благодарен ФК «Уфа» за время, проведенное там.
Зинченко выступал за «Уфу» (на фото) в сезоне 2015-16, после чего перешел в английский «Манчестер Сити».
В середине февраля во время сборов в Турции произошла драка игроков ярославского «Шинника» и украинского клуба «Минай». По данным СМИ, инцидент спровоцировали украинские футболисты.
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