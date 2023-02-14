Генконсульство России заявило, что драку в Анталье спровоцировали украинские футболисты

Диппредставительство подтвердило, что в результате конфликта, который произошёл 13 февраля в отеле Royal Seginus, пострадавшим россиянам медпомощь не понадобилась и в больницу они не обращались.

«Конфликт был признан исчерпанным в отсутствие претензий с обеих сторон», -указали дипломаты, добавив, что руководство гостиницы и принимающая сторона переселили российских и украинских спортсменов в разные отели.

Ранее руководство «Шинника» заявило о расследовании столкновения между своими спортсменами и футболистами клуба «Минай» (Украина) в турецком отеле, сообщает НСН.