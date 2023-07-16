Футболист «Зенита» Вендел: Обстановка в клубе ужасная

Футболист петербургского «Зенита» Вендел не хочет возвращаться в расположение команды, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

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Спортсмен называл атмосферу в клубе «ужасающей». Вендел сообщил об «угрозах и приказах», поступающих от руководства клуба в адрес многих игроков и сотрудников.

Наставник клуба Сергей Семак заявил Венделу, что ему разрешили искать новый клуб, но не сказали, что он может не возвращаться в команду.

Напомним, «Зенит» выиграл Суперкубок России по футболу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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