Футболист «Зенита» Вендел: Обстановка в клубе ужасная

Спортсмен называл атмосферу в клубе «ужасающей». Вендел сообщил об «угрозах и приказах», поступающих от руководства клуба в адрес многих игроков и сотрудников.

Наставник клуба Сергей Семак заявил Венделу, что ему разрешили искать новый клуб, но не сказали, что он может не возвращаться в команду.

Напомним, «Зенит» выиграл Суперкубок России по футболу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

