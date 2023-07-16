Футболист «Зенита» Вендел: Обстановка в клубе ужасная
16 июля 202304:50
Футболист петербургского «Зенита» Вендел не хочет возвращаться в расположение команды, сообщает Telegram-канал «Мутко против».
Спортсмен называл атмосферу в клубе «ужасающей». Вендел сообщил об «угрозах и приказах», поступающих от руководства клуба в адрес многих игроков и сотрудников.
Наставник клуба Сергей Семак заявил Венделу, что ему разрешили искать новый клуб, но не сказали, что он может не возвращаться в команду.
Напомним, «Зенит» выиграл Суперкубок России по футболу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru