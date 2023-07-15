«Зенит» выиграл Суперкубок России по футболу
15 июля 202319:24
Петербургский «Зенит» выиграл Суперкубок России по футболу в восьмой раз.
Петербуржцы обыграли ЦСКА на «Ак Барс — Арене» в Казани.
Основное время завершилось вничью 0:0. Все решилось в серии послематчевых пенальти, в которой «Зенит» оказался сильнее соперника. Решающий 11-метровый реализовал защитник Роберт Ренан.
«Зенит» ранее уступил сербской «Црвене Звезде» в матче международного товарищеского турнира «Кубок PARI Премьер», сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru