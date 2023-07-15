«Зенит» выиграл Суперкубок России по футболу

Петербургский «Зенит» выиграл Суперкубок России по футболу в восьмой раз.

«Зенит» разгромил петербургское «Динамо» в товарищеском матче

Петербуржцы обыграли ЦСКА на «Ак Барс — Арене» в Казани.

Основное время завершилось вничью 0:0. Все решилось в серии послематчевых пенальти, в которой «Зенит» оказался сильнее соперника. Решающий 11-метровый реализовал защитник Роберт Ренан.

«Зенит» ранее уступил сербской «Црвене Звезде» в матче международного товарищеского турнира «Кубок PARI Премьер», сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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