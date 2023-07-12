Экс-игрок «Зенита» Кузяев перешел во французский «Гавр»
Бывший полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Далер Кузяев подписал контракт с командой французской Лиги 1 «Гавр». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Франции.
Российский игрок перешел в иностранную команду на правах свободного агента. Контракт Кузяева рассчитан на два года, пишет RT.
В прошлом сезоне «Гавр» стал победителем французской Лиги 2 и перешел в высший дивизион, Лигу 1.
Кузяев играл за «Зенит» с 2017 года, в составе команды футболист стал пятикратным чемпионом России, двукратным обладателем Суперкубка, а также победителем Кубка страны.
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