Экс-игрок «Зенита» Кузяев перешел во французский «Гавр»

Бывший полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Далер Кузяев подписал контракт с командой французской Лиги 1 «Гавр». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Франции.

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Российский игрок перешел в иностранную команду на правах свободного агента. Контракт Кузяева рассчитан на два года, пишет RT.

В прошлом сезоне «Гавр» стал победителем французской Лиги 2 и перешел в высший дивизион, Лигу 1.

Кузяев играл за «Зенит» с 2017 года, в составе команды футболист стал пятикратным чемпионом России, двукратным обладателем Суперкубка, а также победителем Кубка страны.

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ФОТО: соцсети/ Havre Athletic Club
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