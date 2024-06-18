Антон Заболотный покинул ПФК ЦСКА

Нападающий Антон Заболотный ушёл из футбольного клуба ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

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В сообщении уточняется, что у футболиста истёк срок действия контракта, руководство ПФК продлевать его не стало.

«Хочу сказать огромное спасибо лучшим болельщикам... поблагодарить всех работников клуба, тренеров, персонал и, конечно же, партнёров по команде. Спасибо, ЦСКА!» - заявил спортсмен.

Ранее нападающий Фёдор Смолов перешёл из московского «Динамо» в ФК «Краснодар», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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