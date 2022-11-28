Гюндоган объяснил отказ сборной от акций протеста на ЧМ-2022 в Катаре

Перед первым матчем группового этапа ЧМ-2022 между немецкой и японской командами сборная Германии прикрыла руками рты на общей фотографии. Так игроки попытались обратить внимание на запрет использовать капитанскую повязку в поддержку ЛГБТ-сообщества.

По словам футболиста, команда уже выразила свое неудовольствие ФИФА и теперь намерена заняться игрой в футбол. Он отметил, что политика закончилась и нужно наслаждаться моментом.

Ранее иранские футболисты в знак протеста отказались петь гимн своей страны перед матчем чемпионата мира по футболу со сборной Англии. Акции протеста в Иране длятся уже два месяца. Начались они после смерти Махсы Амини, забитой камнями за «неподобающее ношение хиджаба». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

