Гюндоган объяснил отказ сборной от акций протеста на ЧМ-2022 в Катаре
Полузащитник немецкой сборной по футболу Илкай Гюндоган объяснил отказ команды Германии от протестных акций на ЧМ-2022 в Катаре желанием сосредоточиться на футболе. Об этом сообщило издание The Athletic.
Перед первым матчем группового этапа ЧМ-2022 между немецкой и японской командами сборная Германии прикрыла руками рты на общей фотографии. Так игроки попытались обратить внимание на запрет использовать капитанскую повязку в поддержку ЛГБТ-сообщества.
По словам футболиста, команда уже выразила свое неудовольствие ФИФА и теперь намерена заняться игрой в футбол. Он отметил, что политика закончилась и нужно наслаждаться моментом.
Ранее иранские футболисты в знак протеста отказались петь гимн своей страны перед матчем чемпионата мира по футболу со сборной Англии. Акции протеста в Иране длятся уже два месяца. Начались они после смерти Махсы Амини, забитой камнями за «неподобающее ношение хиджаба». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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