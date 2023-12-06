Футболист Масалитин назвал слабой игру бразильцев из «Зенита» в мороз

По словам спортсмена, с наступлением зимы бразильцы из петербургского клуба не показывают своего настоящего мастерства и начинают играть хуже.

«Когда начинаются зимние игры, бразильцы выглядят на поле не так уверенно, как в летнюю погоду», - цитирует Масалитина «Газета.Ru».

В матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Локомотив» обыграл «Зенит» со счетом 2:1. В конце ноября петербуржцы потерпели поражение от «Динамо», напоминает «Радиоточка НСН».

