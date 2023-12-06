Футболист Масалитин назвал слабой игру бразильцев из «Зенита» в мороз
Бывший нападающий московских футбольных клубов ЦСКА и «Спартак» Валерий Масалитин раскритиковал игру бразильцев из «Зенита» в холодную погоду.
По словам спортсмена, с наступлением зимы бразильцы из петербургского клуба не показывают своего настоящего мастерства и начинают играть хуже.
«Когда начинаются зимние игры, бразильцы выглядят на поле не так уверенно, как в летнюю погоду», - цитирует Масалитина «Газета.Ru».
В матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Локомотив» обыграл «Зенит» со счетом 2:1. В конце ноября петербуржцы потерпели поражение от «Динамо», напоминает «Радиоточка НСН».
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