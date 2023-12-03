Карпин счел «убийством футбола» решение провести матч ЦСКА - «Ростов» в снегопад

Матч прошел в Москве рамках 17-го тура Российской премьер-лиги. Подопечные Карпина уступили со счетом 0:2.

Игра прошла в условиях сильного снегопада с использованием оранжевых мячей. Перед началом встречи поле убрала спецтехника, пишет ТАСС.

«Почему нельзя было перенести игру, что мешало? Для чего принимали переход на систему «осень - весна», чтобы не играть», - возмутился Карпин.

В воскресенье на Москву обрушился сильный снегопад. Высота снежного покрова может вырасти на 10 сантиметров, передает «Радиоточка НСН».

