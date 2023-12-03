Карпин счел «убийством футбола» решение провести матч ЦСКА - «Ростов» в снегопад
Решение провести матч с ЦСКА в сильный снегопад является «убийством футбола», заявил главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.
Матч прошел в Москве рамках 17-го тура Российской премьер-лиги. Подопечные Карпина уступили со счетом 0:2.
Игра прошла в условиях сильного снегопада с использованием оранжевых мячей. Перед началом встречи поле убрала спецтехника, пишет ТАСС.
«Почему нельзя было перенести игру, что мешало? Для чего принимали переход на систему «осень - весна», чтобы не играть», - возмутился Карпин.
В воскресенье на Москву обрушился сильный снегопад. Высота снежного покрова может вырасти на 10 сантиметров, передает «Радиоточка НСН».
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