Путин подписал закон об исполнении решения о призыве в армию в течение года

Решение о призыве на срочную службу в России будет исполняться в течение года. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

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Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, исполнение решения о призыве будет действовать в течение года со дня его принятия, если оно не было исполнено во время призыва.

Также закон предусматривает создание в городах федерального значения одной призывной комиссии, а муниципальных районах, муниципальных и городских округах - двух и более.

Ранее Первый кассационный суд общей юрисдикции постановил, что посещение военкомата по повестке является уважительной причиной отсутствия на работе, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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