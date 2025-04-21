Путин подписал закон об исполнении решения о призыве в армию в течение года
Решение о призыве на срочную службу в России будет исполняться в течение года. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, исполнение решения о призыве будет действовать в течение года со дня его принятия, если оно не было исполнено во время призыва.
Также закон предусматривает создание в городах федерального значения одной призывной комиссии, а муниципальных районах, муниципальных и городских округах - двух и более.
Ранее Первый кассационный суд общей юрисдикции постановил, что посещение военкомата по повестке является уважительной причиной отсутствия на работе, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru