Лука Модрич выиграл судебный процесс против налоговых органов Испании
Полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич вышел победителем судебного процесса против налоговых органов Испании, которые обвиняли футболиста в уклонении от уплаты налогов на сумму более €3,5 млн, сообщает Marca.
Первоначально в 2018 году Модрича приговорили к 8 месяцам тюрьмы условно и выплате долга, тем не менее, в ходе последующих апелляций он все же смог доказать суду свою невиновность.
Дело было заведено после получения в 2012 году хорватом доходов в Испании после перехода в стан сливочных из английского «Тотенхэма». По мнению футболиста, в то время он считался налоговым резидентом Великобритании, а не Испании, потому и отказался от уплаты налогов испанским налоговикам.
Теперь после окончательного вердикта игроку выплатят сумму более чем €3,5 млн, а также аннулируют все санкции в отношении него.
Ранее футболистов Модрича и Ловрена обвинили в соучастии в коррупционной схеме, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru