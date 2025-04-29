СМИ: Хаби Алонсо станет тренером мадридского «Реала»

Нынешний наставник «Королевского клуба» Карло Анчелотти уже подтвердил, что покинет команду летом. Он станет главным тренером сборной Бразилии по футболу. Контракты обоих специалистов со своими прошлыми командами рассчитаны до конца сезона 2025/2026.

В публикации отмечается, что Алонсо не собирается начинать работу до окончания клубного чемпионата мира. Он не хочет стартовать без полного представления о состоянии игроков и предпочитает дождаться начала предсезонной подготовки. На июньском турнире «сливочные» сыграют под руководством Сантьяго Солари.

Ранее сообщалось, что главный тренер хоккейного клуба ЦСКА Илья Воробьёв покинул свой пост, напоминает НСН.

