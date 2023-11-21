Футболист Кубы не смог обменяться футболками из-за отсутствия второго комплекта
Футболист сборной Кубы Фабьян Глоор не смог поменяться футболками с полузащитником сборной России Антоном Миранчуком.
Российский полузащитник подошел к Глоору после матча с предложением, однако кубинский футболист извинился и объяснил, что у них в сборной только один комплект формы, за которыми спортсмены следят сами.
Миранчук в итоге просто подарил свою форму кубинцу.
Сборная России по футболу накануне разгромно обыграла команду Кубы со счетом 8:0. Антон Миранчук забил третий гол, и был заменен в перерыве матча, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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