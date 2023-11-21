Футболист Кубы не смог обменяться футболками из-за отсутствия второго комплекта

Российский полузащитник подошел к Глоору после матча с предложением, однако кубинский футболист извинился и объяснил, что у них в сборной только один комплект формы, за которыми спортсмены следят сами.

Миранчук в итоге просто подарил свою форму кубинцу.

Сборная России по футболу накануне разгромно обыграла команду Кубы со счетом 8:0. Антон Миранчук забил третий гол, и был заменен в перерыве матча, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

