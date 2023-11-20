Кубинским футболистам купили бутсы в «Спортмастере» перед игрой со сборной России
Кубинским футболистам перед матчем со сборной России, который состоится 20 ноября в Волгограде, купили бутсы в местном «Спортмастере». Об этом сообщает РБ-Спорт, информацию в своем Telegram-канале подтвердил и комментатор Дмитрий Шнякин.
По прилету у кубинцев якобы не оказалось бутс для натурального газона, в итоге представители волгоградской арены, по информации Шнякина, запросили в магазине 10 пар бутс с железными шипами, РБ-Спорт утверждает об 11 парах с пластиковыми шипами на каждого игрока, плюс один запасной экземпляр. Спортсмены выбрали бутсы Demix, несколько пар Puma и Adidas.
Покупка обошлась в общей сложности примерно в 100 тысяч рублей, ее оплатил российский агент. Представители Кубы не смогли сделать это самостоятельно, так как у них не было рублей.
Ранее «Ведомости» в эксклюзивном материале вспомнили, что за 25 лет с Острова свободы сбежали более 30 футболистов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru