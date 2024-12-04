Футболист «Краснодара» признался, что не проживет на 30 тысяч в месяц

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев заявил, что не смог бы прожить на 30 тысяч рублей в месяц. Он пояснил, что эту сумму он оплачивает фитнес-зал, репетитора по английскому и прочие бытовые мелочи. «Чего далеко ходить — только бутсы стоят 30-35 тысяч», - заявил 22-летний Агкацев Sport24.

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Ранее вратарь ФК «Зенит» Евгений Латышонок рассказал, что ему достаточно для жизни 30 тысяч рублей в месяц. А ранее бронзовый призер чемпионата Европы Юрий Жирков признался, что тратит в месяц около миллиона рублей.


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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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