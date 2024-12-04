Футболист «Краснодара» признался, что не проживет на 30 тысяч в месяц

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев заявил, что не смог бы прожить на 30 тысяч рублей в месяц. Он пояснил, что эту сумму он оплачивает фитнес-зал, репетитора по английскому и прочие бытовые мелочи. «Чего далеко ходить — только бутсы стоят 30-35 тысяч», - заявил 22-летний Агкацев Sport24.