Футболист Жирков заявил, что в месяц тратит больше миллиона рублей

По его словам, раз в месяц он приобретает в свою коллекцию «что-то из антиквариата», на что уходит порядка 150 тысяч рублей.

«Ещё трачу на детей, продукты. Трачу ли я миллион в месяц? Думаю больше», — заключил спортсмен.

Ранее Жирков заявил, что не придерживается каких-либо диет и ежедневно употребляет пиво, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

