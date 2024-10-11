Футболист Жирков заявил, что в месяц тратит больше миллиона рублей

Бывший игрок сборной России и ФК «Зенита» Юрий Жирков в интервью «РБ Спорт» признался, что в месяц тратит более миллиона рублей.

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По его словам, раз в месяц он приобретает в свою коллекцию «что-то из антиквариата», на что уходит порядка 150 тысяч рублей.

«Ещё трачу на детей, продукты. Трачу ли я миллион в месяц? Думаю больше», — заключил спортсмен.

Ранее Жирков заявил, что не придерживается каких-либо диет и ежедневно употребляет пиво, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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