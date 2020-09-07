Футболист Килиан Мбаппе заразился COVID-19
Нападающий французского клуба ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе заразился коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола страны.
Результат его теста на Covid-19, проведенного УЕФА в понедельник утром, оказался положительным, спортсмена отстранили от участия в групповых матчах и тренировках после получения результатов в конце тренировки. Килиан Мбаппе также не будет участвовать в матче между Францией и Хорватией, который состоится во вторник 8 сентября в 20:45 на стадионе Стад де Франс.
В УЕФА подчеркнули, что, как и вся французская делегация, Килиан Мбаппе прошел проверку перед встречей. Результат его теста был отрицательным, как и в прошлую среду, когда французская команда встречалась со Швецией.
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