Футболист Килиан Мбаппе заразился COVID-19

Нападающий французского клуба ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе заразился коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола страны.





Результат его теста на Covid-19, проведенного УЕФА в понедельник утром, оказался положительным, спортсмена отстранили от участия в групповых матчах и тренировках после получения результатов в конце тренировки. Килиан Мбаппе также не будет участвовать в матче между Францией и Хорватией, который состоится во вторник 8 сентября в 20:45 на стадионе Стад де Франс.



В УЕФА подчеркнули, что, как и вся французская делегация, Килиан Мбаппе прошел проверку перед встречей. Результат его теста был отрицательным, как и в прошлую среду, когда французская команда встречалась со Швецией.

