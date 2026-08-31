В Ормузском проливе супертанкер столкнулся с двумя минами
31 августа 202608:38
Юлия Савченко
Супертанкер столкнулся с морскими минами в Ормузском проливе. Об этом сообщил телеканал Press TV со ссылкой на иранский Корпус стражей исламской революции.
«Супертанкер столкнулся с двумя морскими минами... на юге Ормузского пролива», - отмечается в сообщении.
Судно следовало по неразрешенному маршруту. Известно, что на танкере возник пожар.
Ранее глава центрального командования Пентагона Брэд Купер заявлял, что военные США успешно обезвредили морские мины в Ормузском проливе.
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