В Финляндии назвали потери страны из-за отсутствия российских туристов

Финляндия после закрытия границы с Россией в 2023 году теряет из-за отсутствия туристов из РФ в год около миллиарда евро в год. Об этом заявил председатель финской общественной организации Naapuriseura Яури Варвикко в беседе с РИА Новости.

«Российские туристы приносили Финляндии доход в размере почти миллиард евро в год, причем большая часть этих денег оставалась в Юго-Восточной и Восточной Финляндии», - рассказал собеседник агентства.

По его словам, гостиницы, торговля, спа-центры, рестораны в приграничных Лаппеенранте и Иматре рассчитаны на 1,5 млн россиян в год. Последствия ограничений стали исключительно глубокими и структурными, так как в Восточной Финляндии выстраивали экономику и инфраструктуру с расчетом на трансграничную торговлю и покупательную способность россиян.Из-за закрытия границ торговые центры, автозаправки и магазины потеряли клиентскую базу, резко сократились доходы гостиниц, ресторанов и спа-центров.

Ранее Яури Варвикко предупредил, что закрытие границы и отсутствие туристов из России грозит приграничным финским регионам ускоренным оттоком населения, пишет 360.ru.

