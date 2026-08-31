Кравцов: Российские школы примут 17,5 млн учеников 1 сентября

«Система образования постоянно совершенствуется, для нее нет летних каникул. Свои двери в День знаний откроют 38 тысяч школ, 17 из которых построены с нуля», - поделился министр.

По его словам, вместе с первоклассниками за парты сядут 17,5 млн человек. При этом впервые порог школы переступят 1,5 млн учеников.

Кравцов указал, что обучающиеся будут заниматься по обновленным программам, укрепляющим единое образовательное пространство.

Ранее в Минпросвещения сообщили, что новый учебный год во всех образовательных организациях России стартует 1 сентября с урока цикла «Разговоры о важном».

