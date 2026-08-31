«Впервые за месяц»: США атаковали Иран перед встречей Пезешкиана с Путиным
США ударили по острову Ларак, Трамп хочет объявить о победе, а президент Ирана едет в Бишкек на встречу с Путиным.
США нанесли удары по иранскому острову Ларак, что стало первой атакой с конца июля. В ответ Иран запустил ракеты по военным базам США в Иордании. Эскалация конфликта произошла на фоне начала саммита ШОС в Бишкеке и предстоящей 1 сентября встречи президентов России и Ирана.
ПЕРВЫЕ ЗА МЕСЯЦ
30 августа вечером начали греметь взрывы на иранском острове Ларак в Ормузском проливе. Как отмечает «Коммерсант», это первая атака на Иран за месяц. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о гибели двух человек в результате атак американских беспилотников. В Вашингтоне назвали это «точечными ударами.
«Силы США предприняли точечное действие против сил установки мин КСИР, которые создавали неминуемую угрозу в Ормузском проливе», - пояснили в Центральном командовании вооруженных сил США.
Со своей стороны, издание Axios отмечает, что удары были нанесены по пусковым установкам на острове Ларак после получения США информации о готовящемся Ираном запуске ракет в сторону Ормузского пролива.
Вскоре появилась информация об ответном ударе. Телеканал Fox News сообщил об атаках американских военных объектов в Иордании, отмечая, что «существенного урона нет и почти все ракеты перехватываются». Иранская государственная телерадиокомпания IRIB сообщила о взрыве на находящейся в Иордании авиабазе США Муваффак Салти, а телеканал Press TV – о запуске ракет в направлении американских судов в Ормузском проливе и баз США в Западной Азии.
На фоне происходящего цены на нефть Brent подскочили более чем на доллар и превысили $89 за баррель. Кроме того, приостановил работу аэропорт города Джидда в Саудовской Аравии. По данным Reuters, новый виток эскалации может продлиться от нескольких дней до нескольких недель.
28 августа КСИР заявил, что полностью контролирует Ормузский пролив, но он закрыт для судов, следующих без согласования с Тегераном. Сообщалось, что движение судов через пролив остается ограниченным, а полная разблокировка его Тегераном может произойти после отмены американских санкций и прекращения блокады иранских портов.
Вместе с тем, по информации издания Atlantic, президент США Дональд Трамп после открытия Ормузского пролива может объявить о победе в конфликте с Ираном.
«Трамп склоняется к тому, чтобы после возобновления судоходства через пролив просто объявить о победе и двигаться дальше», - выяснили журналисты.
ОТ ПУТИНА ДО ЛАВРОВА
Обстрел острова Ларак произошел на фоне старта с в столице Киргизии 26-го саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Президент России Владимир Путин будет находиться в Бишкеке 31 августа и 1 сентября. У него запланировано девять двусторонних встреч, в том числе и с главой Ирана.
«Теперь о двусторонних встречах, которые состоятся уже 1 сентября после завершения всех мероприятий в рамках ШОС. Мы начнем с беседы с президентом Исламской Республики Иран господином Пезешкианом (…) Вы знаете, насколько актуальна эта встреча с учетом нынешней беспокойной обстановки на Ближнем Востоке, ситуации вокруг Ирана. Так что, несомненно, ближневосточная тема будет одной из ключевых в ходе обсуждения двух лидеров», - отмечал в беседе с журналистами помощник президента Юрий Ушаков.
Путин также встретится в Киргизии с председателем КНР, премьером Индии, президентом Турции, руководителями среднеазиатских республик и премьером Армении.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 28 августа назвал «авантюрой» военные действия США и Израиля против Ирана.
«После этой агрессии Иран показал, что он тоже имеет свои национальные интересы, национальную гордость, традиции (…) Резко укрепились позиции тех в руководстве Ирана, кто говорит, что предупреждали, что без ядерного оружия постоянно будут к ним приставать», - сказал он РБК.
Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов ранее говорил НСН, что перед «промежуточными выборами» в США главе Белого дома Дональду Трампу надо обязательно представить себя победителем в конфликте с Ираном.
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