ПЕРВЫЕ ЗА МЕСЯЦ

30 августа вечером начали греметь взрывы на иранском острове Ларак в Ормузском проливе. Как отмечает «Коммерсант», это первая атака на Иран за месяц. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о гибели двух человек в результате атак американских беспилотников. В Вашингтоне назвали это «точечными ударами.

«Силы США предприняли точечное действие против сил установки мин КСИР, которые создавали неминуемую угрозу в Ормузском проливе», - пояснили в Центральном командовании вооруженных сил США.

Со своей стороны, издание Axios отмечает, что удары были нанесены по пусковым установкам на острове Ларак после получения США информации о готовящемся Ираном запуске ракет в сторону Ормузского пролива.

Вскоре появилась информация об ответном ударе. Телеканал Fox News сообщил об атаках американских военных объектов в Иордании, отмечая, что «существенного урона нет и почти все ракеты перехватываются». Иранская государственная телерадиокомпания IRIB сообщила о взрыве на находящейся в Иордании авиабазе США Муваффак Салти, а телеканал Press TV – о запуске ракет в направлении американских судов в Ормузском проливе и баз США в Западной Азии.

На фоне происходящего цены на нефть Brent подскочили более чем на доллар и превысили $89 за баррель. Кроме того, приостановил работу аэропорт города Джидда в Саудовской Аравии. По данным Reuters, новый виток эскалации может продлиться от нескольких дней до нескольких недель.

28 августа КСИР заявил, что полностью контролирует Ормузский пролив, но он закрыт для судов, следующих без согласования с Тегераном. Сообщалось, что движение судов через пролив остается ограниченным, а полная разблокировка его Тегераном может произойти после отмены американских санкций и прекращения блокады иранских портов.

Вместе с тем, по информации издания Atlantic, президент США Дональд Трамп после открытия Ормузского пролива может объявить о победе в конфликте с Ираном.

«Трамп склоняется к тому, чтобы после возобновления судоходства через пролив просто объявить о победе и двигаться дальше», - выяснили журналисты.