Два человека пострадали при нападении медведя на границе Камчатки и Чукотки

ЧП произошло в районе села Хатырка, где мужчины охотились. Бортом санитарной авиации пострадавших вывезли из района бухты Анастасия в больницу, пишет RT. Мужчины проходят лечение в медучреждении в селе Тиличики.

Как уточнил в беседе с РИА Новости глава управления федерального государственного контроля (надзора) министерства лесного и охотничьего хозяйства Камчатки Всеволод Воропанов, на охотников напала медведица, защищавшая своих детенышей. Животное укусило одного мужчину за ногу, второй, убегая, повредил конечность после прыжка со скалы. Медведица не стала преследовать людей и увела медвежат в сторону.

Ранее в Республике Алтай после гибели туристки от нападения медведя выдали дополнительные лицензии на отстрел хищников.

