Трамп опубликовал ИИ-видео с ударами по иранскому острову Харк

Трамп указал что остров «разлетелся на куски», пишет RT.

На одном из опубликованных видео наносятся ракетные удары по зданиям на побережье, на другом строения горят и взрываются.

Ранее американский лидер заявлял, что военные США «в не слишком отдаленном будущем» захватят Харк и другие объекты нефтяной инфраструктуры Ирана.

