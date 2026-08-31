Трамп опубликовал ИИ-видео с ударами по иранскому острову Харк

Президент США Дональд Трамп опубликовал видео с нанесением ударов по иранскому острову Харк, сгенерированные искусственным интеллектом. Политик разместил ролики в соцсети Truth Social.

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Трамп указал что остров «разлетелся на куски», пишет RT.

На одном из опубликованных видео наносятся ракетные удары по зданиям на побережье, на другом строения горят и взрываются.

Ранее американский лидер заявлял, что военные США «в не слишком отдаленном будущем» захватят Харк и другие объекты нефтяной инфраструктуры Ирана.

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:СШАИранДональд Трамп

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