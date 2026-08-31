Трамп опубликовал ИИ-видео с ударами по иранскому острову Харк
31 августа 202607:50
Юлия Савченко
Президент США Дональд Трамп опубликовал видео с нанесением ударов по иранскому острову Харк, сгенерированные искусственным интеллектом. Политик разместил ролики в соцсети Truth Social.
Трамп указал что остров «разлетелся на куски», пишет RT.
На одном из опубликованных видео наносятся ракетные удары по зданиям на побережье, на другом строения горят и взрываются.
Ранее американский лидер заявлял, что военные США «в не слишком отдаленном будущем» захватят Харк и другие объекты нефтяной инфраструктуры Ирана.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Кравцов: Российские школы примут 17,5 млн учеников 1 сентября
- Трамп опубликовал ИИ-видео с ударами по иранскому острову Харк
- МИД: Россия не будет ужесточать визовые требования для европейцев
- В Финляндии назвали потери страны из-за отсутствия российских туристов
- Кремль: Поставки топлива из Белоруссии в Россию идут на максимуме
- Минпросвещения не планирует менять 11-летний срок обучения в школах
- Госдума: Пенсионеры без трудового стажа имеют право на социальную пенсию
- Около 20% школьников испытывают страх перед началом учебного года
- Киркоров продал 14 квартир в Болгарии
- За три месяца цены на куриные яйца увеличились на 140%