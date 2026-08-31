Посол: У России нет резона нападать на Бельгию либо другую страну НАТО
Россия не имеет «ни желания, ни резона» нападать на Бельгию или какое-либо государство НАТО. Об этом заявил РИА Новости посол РФ в Брюсселе Денис Гончар.
«Все, что муссируется на этот счет, делается лишь для того, чтобы оправдать форсированную милитаризацию и деградацию социально-экономической ситуации», - указал дипломат.
Гончар напомнил, что в прошлом году военные ассигнования Бельгии увеличили с 8 млрд евро до почти 13 млрд, они составили 2% от ВВП страны. В текущем году бельгийские власти насчитали 3,44% военных расходов, 2,01% из них – прямые оборонные траты.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит вероятность нападения России на страны НАТО, «проблем нет».
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