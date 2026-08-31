МИД: Россия не будет ужесточать визовые требования для европейцев

Россия не считает нужным делать более строгими визовые требования для граждан Европы. Об этом заявил директор первого Европейского департамента российского МИД Артем Студенников в интервью РИА Новости.

«В отношении возможных ответных шагов с нашей стороны повторюсь, что не считаем целесообразным ужесточать требования для обычных европейцев», - подчеркнул дипломат.