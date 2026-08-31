МИД: Россия не будет ужесточать визовые требования для европейцев

Россия не считает нужным делать более строгими визовые требования для граждан Европы. Об этом заявил директор первого Европейского департамента российского МИД Артем Студенников в интервью РИА Новости.

«В отношении возможных ответных шагов с нашей стороны повторюсь, что не считаем целесообразным ужесточать требования для обычных европейцев», - подчеркнул дипломат.

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По словам Студенникова, в условиях, когда европейские власти запугивают свое население «российской угрозой», следует сохранять человеческие контакты и культурно-гуманитарные связи. В то же время дипломат указал на рост числа провокаций и инцидентов с гражданами России в недружественных европейских странах. В МИД призывают перед планированием поездок сверяться с рекомендациями по каждому государству, размещенными на Консульском информационном портале ведомства.

Ранее стало известно, что в Европе обсуждают введение полного запрета на выдачу туристических виз россиянам. Как сообщил в беседе с «Известиями» депутат Европарламента Фернан Картхайзер, цель запретов — дестабилизация общества в преддверии выборов в Госдуму.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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