Футболист «Динамо» Лесовой перешел в израильский клуб «Маккаби»
Выступавший за московское «Динамо» полузащитник Даниил Лесовой перешел в израильский футбольный клуб «Маккаби» (Хайфа). Соответствующая информация опубликована на сайте «Динамо».
Отмечается, что футболист присоединится к израильской команде на правах аренды, которая предусматривает право выкупа и продлится до конца сезона-2023/2024.
О том, что Лесовой начал процесс получения гражданства Израиля, стало известно 7 января. Тем временем «Динамо» решало совместно с «Маккаби» проблемы, которые связаны с переводом денег за трансфер.
Лесовой выступал за клуб «Динамо» с 2020 года. В текущем сезоне он не отметился результативными передачами во всех восьми матчах в рамках чемпионата России нынешнего сезона, в которых принимал участие. Стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 1,8 млн евро.
Ранее сообщалось, что форвард сборной Франции по футболу и клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе перейдет в мадридский «Реал».
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- Футболист «Динамо» Лесовой перешел в израильский клуб «Маккаби»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru