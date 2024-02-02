Футболист «Динамо» Лесовой перешел в израильский клуб «Маккаби»

Отмечается, что футболист присоединится к израильской команде на правах аренды, которая предусматривает право выкупа и продлится до конца сезона-2023/2024.

О том, что Лесовой начал процесс получения гражданства Израиля, стало известно 7 января. Тем временем «Динамо» решало совместно с «Маккаби» проблемы, которые связаны с переводом денег за трансфер.

Лесовой выступал за клуб «Динамо» с 2020 года. В текущем сезоне он не отметился результативными передачами во всех восьми матчах в рамках чемпионата России нынешнего сезона, в которых принимал участие. Стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 1,8 млн евро.

Ранее сообщалось, что форвард сборной Франции по футболу и клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе перейдет в мадридский «Реал».

