Фрэнк Лэмпард стал главным тренером «Челси»

Между тем, ранее стало известно, что исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) одобрил формат лимита на легионеров по системе «8+17». Он предусматривает одновременное нахождение на поле восьми легионеров и 17 россиян в заявке команды.

Президент РФС Александр Дюков заявил, что считает это шагом вперёд для Российской премьер-лиги (РПЛ). При этом RT акцентирует внимание на словах Дюкова, который считает, что развитии детского спорта, а на это нужно, в первую очередь, направить все усилия, тема легионеров отпадет сама собой.

Напомним, сегодня в РПЛ действует лимит формата «6+5», согласно которому одновременно на поле могут находиться не более шести иностранных игроков.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил НСН, что стране нужны легионеры.







