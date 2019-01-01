Фрэнк Лэмпард стал главным тренером «Челси»
41-летний Фрэнк Лэмпард возглавил лондонский «Челси». Об этом сообщается на официальной странице ФК в Twitter. Бывшему тренеру английского футбольного клуба «Дерби Каунти» посвящена ёмкая фраза: «Добро пожаловать домой, супер-Фрэнк».
Напомним, Лэмпард выступал за «Челси» на позиции полузащитника с 2001-го по 2014-й год. За этот прославленный клуб он провел больше 600 матчей, в которых забил 211 голов. И это лучший результат в истории команды. Бывший футболист трижды становился чемпионом Англии, четырежды обладателем Кубка страны. Также по одному разу он выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы, напоминает RT.
Между тем, ранее стало известно, что исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) одобрил формат лимита на легионеров по системе «8+17». Он предусматривает одновременное нахождение на поле восьми легионеров и 17 россиян в заявке команды.
Президент РФС Александр Дюков заявил, что считает это шагом вперёд для Российской премьер-лиги (РПЛ). При этом RT акцентирует внимание на словах Дюкова, который считает, что развитии детского спорта, а на это нужно, в первую очередь, направить все усилия, тема легионеров отпадет сама собой.
Напомним, сегодня в РПЛ действует лимит формата «6+5», согласно которому одновременно на поле могут находиться не более шести иностранных игроков.
Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил НСН, что стране нужны легионеры.
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