Россияне лидируют по заявкам на приобретение билетов на ЧЕ-2020
Российские болельщики входят в число лидеров по оставленным заявкам на приобретение билетов на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза европейских футбольных ассоциаций. Активно оставляют заявки на покупку билетов также болельщики из Англии, Германии, Венгрии и Нидерландов.
Напомним, прием заявок на билеты на Евро-2020 в рамках первого этапа продаж, который стартовал 12 июня, завершится 12 июля. В том случае, если заявка в ходе лотереи окажется выигрышной, человек, который её подал, получит возможность выкупить свои билеты. По данным на 21 июня, предоставленным УЕФА, было подано более четырех с половиной миллионов заявок.
Очередной чемпионат Европы по футболу пройдет в 12 городах. Матчи, в частности, примут Лондон, Рим, Копенгаген, Дублин, Амстердам и Санкт-Петербург.
В конце мая НСН писала, что форвард питерского «Зенита» Артем Дзюба будет капитаном сборной России по футболу на матчи квалификации к чемпионату Европы 2020 года. Об этом сообщил главный тренер команды Станислав Черчесов.
Артём Дзюба надел капитанскую повязку осенью прошлого года после того, как о завершении карьеры в составе национальной команде заявил вратарь Игорь Акинфеев.
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