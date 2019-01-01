Россияне лидируют по заявкам на приобретение билетов на ЧЕ-2020

Российские болельщики входят в число лидеров по оставленным заявкам на приобретение билетов на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза европейских футбольных ассоциаций. Активно оставляют заявки на покупку билетов также болельщики из Англии, Германии, Венгрии и Нидерландов.

Напомним, прием заявок на билеты на Евро-2020 в рамках первого этапа продаж, который стартовал 12 июня, завершится 12 июля. В том случае, если заявка в ходе лотереи окажется выигрышной, человек, который её подал, получит возможность выкупить свои билеты. По данным на 21 июня, предоставленным УЕФА, было подано более четырех с половиной миллионов заявок.

Очередной чемпионат Европы по футболу пройдет в 12 городах. Матчи, в частности, примут Лондон, Рим, Копенгаген, Дублин, Амстердам и Санкт-Петербург.