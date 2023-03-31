Французская федерация фехтования отказалась проводить турниры из-за допуска россиян

В заявлении организации говорится, что у неё нет возможности «выполнить просьбы Международной федерации фехтования (FIE), касающиеся приёма российских и белорусских спортсменов».

«Французская федерация фехтования с сожалением объявляет об отмене... Государственные и спортивные учреждения, как и мэрия Сен-Мор-де-Фоссе, уже проинформированы об этом решении», - указали в федерации.

Ранее председатель правления Датской федерации фехтования Ян Йенсен заявил, что организация отказалась проводить на территории страны международные турниры из-за допуска российских и белорусских спортсменов, сообщает НСН.

