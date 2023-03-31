Французская федерация фехтования отказалась проводить турниры из-за допуска россиян
Федерация фехтования Франции заявила об отмене турнира «Вызов Монала» по фехтованию на шпагах среди мужчин, который должен был пройти 19-21 мая 2023 года.
В заявлении организации говорится, что у неё нет возможности «выполнить просьбы Международной федерации фехтования (FIE), касающиеся приёма российских и белорусских спортсменов».
«Французская федерация фехтования с сожалением объявляет об отмене... Государственные и спортивные учреждения, как и мэрия Сен-Мор-де-Фоссе, уже проинформированы об этом решении», - указали в федерации.
Ранее председатель правления Датской федерации фехтования Ян Йенсен заявил, что организация отказалась проводить на территории страны международные турниры из-за допуска российских и белорусских спортсменов, сообщает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru