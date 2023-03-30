Датская федерация фехтования отказалась проводить турниры из-за допуска россиян

Председатель правления Датской федерации фехтования Ян Йенсен заявил, что организация отказалась проводить на территории страны международные турниры из-за допуска российских и белорусских спортсменов, сообщает РИА Новости.

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Он напомнил, что датская федерация проголосовала против участия фехтовальщиков из России и Белоруссии, предположив, что в будущем Дания не будет проводить международные турниры на высшем уровне.

«Мы пришли к выводу, что, к сожалению, мы не в состоянии это осуществить... пока россиянам и белорусам разрешено быть частью международных соревнований», - заключил Йенсен.

Ранее Федерация фехтования Германии отказалась принимать этап Кубка мира по фехтованию из-за допуска спортсменов из России и Белоруссии, сообщает НСН.

Ранее федерация фехтования Германии отказалась принимать этап Кубка мира по фехтованию из-за допуска спортсменов из России и Белоруссии

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев
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