Француз Жаклен лишился бронзовой медали гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Французского биатлониста Эмильена Жаклена судьи лишили бронзовой медали по итогам гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Об этом сообщает Aftonbladet.

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Стало известно, что результаты состязаний изменили после протеста шведской стороны. Представители Швеции потребовали провести видеоанализ положения лыж в финишном створе. В результате, «бронза» досталась Себастьяну Самуэльссону.

Россиянин Василий Томшин стал лучшим среди спортсменов-соотечественников. Стартовав на 47-м месте, он пришел к победе 10-м. На восьмом месте Александр Логинов. Карим Халили покорил финишу 20-м, Александр Поварницын окончил гонку 34-м, пишет Газета.ru.

Ранее стало известно, что российских биатлонистов Эдуарда Латыпова и Василия Томшина не пустили на стадион в австрийском Хохфильцене из-за новых коронавирусных ограничений, сообщает «Матч ТВ».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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