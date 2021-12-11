Француз Жаклен лишился бронзовой медали гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене
Французского биатлониста Эмильена Жаклена судьи лишили бронзовой медали по итогам гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Об этом сообщает Aftonbladet.
Стало известно, что результаты состязаний изменили после протеста шведской стороны. Представители Швеции потребовали провести видеоанализ положения лыж в финишном створе. В результате, «бронза» досталась Себастьяну Самуэльссону.
Россиянин Василий Томшин стал лучшим среди спортсменов-соотечественников. Стартовав на 47-м месте, он пришел к победе 10-м. На восьмом месте Александр Логинов. Карим Халили покорил финишу 20-м, Александр Поварницын окончил гонку 34-м, пишет Газета.ru.
Ранее стало известно, что российских биатлонистов Эдуарда Латыпова и Василия Томшина не пустили на стадион в австрийском Хохфильцене из-за новых коронавирусных ограничений, сообщает «Матч ТВ».
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